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Зусилля Ахметова та ФК "Шахтар" відповідають зусиллям українського уряду, - NYT

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Понеділок 11 квітня 2022 13:54
Зусилля Ахметова та ФК "Шахтар" відповідають зусиллям українського уряду, - NYT Фото: футболісти "Шахтаря" під час благодійної гри проти "Олімпіакосу" (nytimes.com)
Автор: Артем Горовенко

Зусилля власника ФК "Шахтар" Ріната Ахметова та його футбольної команди переплітаються з зусиллями українського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The New York Times.

"Усі наші зусилля зосереджені на єдиному важливому - допомогти Україні перемогти у цій війні", - говорить Ахметов.

Зокрема, "Шахтарю" також вдалося евакуювати дітей з академії в Хорватію і розпочати благодійні ігри в Європі задля збору коштів Україні.

Перша благодійна гра відбулась в Греції з "Олімпіакосом". На футболках гравців були назви українських міст-героїв, які чинили опір російським окупантам: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Волноваха, Гостомель, Харків, Миколаїв, Чернігів, Херсон та Охтирка.

Як відомо, благодійний тур Shakhtar Global Tour for Peace передбачає ігри з сильнішими клубами з Франції, Іспанії, Італії, Туреччини тощо.

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Рінат Ахметов Шахтар
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