Зусилля Ахметова та ФК "Шахтар" відповідають зусиллям українського уряду, - NYT
Зусилля власника ФК "Шахтар" Ріната Ахметова та його футбольної команди переплітаються з зусиллями українського уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The New York Times.
"Усі наші зусилля зосереджені на єдиному важливому - допомогти Україні перемогти у цій війні", - говорить Ахметов.
Зокрема, "Шахтарю" також вдалося евакуювати дітей з академії в Хорватію і розпочати благодійні ігри в Європі задля збору коштів Україні.
Перша благодійна гра відбулась в Греції з "Олімпіакосом". На футболках гравців були назви українських міст-героїв, які чинили опір російським окупантам: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Волноваха, Гостомель, Харків, Миколаїв, Чернігів, Херсон та Охтирка.
Як відомо, благодійний тур Shakhtar Global Tour for Peace передбачає ігри з сильнішими клубами з Франції, Іспанії, Італії, Туреччини тощо.