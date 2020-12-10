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Посилення відповідальності за підробку паспортів не суперечить праву ЄС, - комітет ВР

Україна, Четвер 10 грудня 2020 12:10
Посилення відповідальності за підробку паспортів не суперечить праву ЄС, - комітет ВР
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть посилити відповідальність за підробку паспортів, свідоцтв про шлюб та інших документів, що засвідчують особу і громадянство. Комітет парламенту з питань європейської інтеграції дав висновок по відповідному законопроекту №3946.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Члени комітету визнали, що не суперечить праву ЄС проект закону №3946... Документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції", - сказано у повідомленні.

За підробку документів може загрожувати покарання до 5 років позбавлення волі, якщо такі дії вчинила група осіб за змовою або посадова особа, використовуючи службове становище.

Нагадаємо, на початку грудня Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект Кабінету міністрів №3946. За нього проголосували 264 нардепи.

Як писало РБК-Україна, Кабмін вніс у Раду цей проект закону на початку серпня.

Крім того, українцям хочуть дозволити отримувати офіційні електронні пошти разом з паспортами: у парламенті зареєстрований відповідний законопроект №3860.

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