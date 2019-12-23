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Мокрий сніг та ожеледиця: водіїв попереджають про негоду

Новини » Суспільство     23.12.2019 - 10:13
Мокрий сніг та ожеледиця: водіїв попереджають про негоду
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Покриття на а/д дорогах державного значення в більшості областей мокре

Погода в Україні 23 грудня погіршилась, водіїв попереджають про дощі та сніг. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

Зазначається, що сьогодні дощі в східних, Чернігівській, Сумській, Одеській, Запорізькій та у Закарпатській областях, на решті території країни місцями тумани. Але вдень тепло, середня температура повітря +2+7, на півдні до +12.

Покриття на а/д дорогах державного значення в більшості областей мокре. На перевальних ділянках доріг Закарпатської області дощі, лише на Ужоцькому перевалі місцями невеликий сніг. Температура повітря +2+5.

"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні і завтра у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с. Також в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Також синоптики УкрГідрометцентру давали прогноз погоди на сьогодні. Температура повітря у північних, центральних та південних областях коливатиметься від +8 до +13 градусів. На заході та сході вдень очікується від +4 до +8.

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