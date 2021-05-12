Усику запропонували бій за звання претендента на ще один пояс Джошуа

Зазначимо, Усик також є обов'язковим претендентом на ще один чемпіонський пояс, яким володіє Джошуа - за версією WBO.

Нагадаємо, на початку року команда Усика вела переговори про проведенні бою з британцем Джо Джойсом. Однак сторони не змогли домовитися про фінансові умови організації бою. У підсумку минулого місяця стало відомо, що переговори про проведення бою і зовсім були припинені.

Очікувалося, що Усик може наступний бій провести з Джошуа, якщо бій між ним і Тайсоном Ф'юрі не відбудеться. Днями промоутер Едді Хірн заявив, що бій між британцями таки відбудеться. Він може пройти 7 або 14 серпня в Саудівській Аравії.