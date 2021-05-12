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Усику запропонували бій за звання претендента на ще один пояс Джошуа

Автор: Ігор Литвиненко

Український суперважкоатлет Олександр Усик (18-0, 13 КО) отримав пропозицію від Міжнародної боксерської федерації (IBF) провести бій з хорватом Філіпом Хрговичем (12-0, 10 KO). На кону поєдинку стоятиме статус обов'язкового претендента на пояс IBF, яким володіє британець Ентоні Джошуа.

Про це в Instagram заявив промоутер Олександр Красюк.

Раніше очікувалося, що Хргович проведе бій з Майклом Хантером (19-1-1, 13 КО), проте напередодні бій був скасований.

Зазначимо, Усик також є обов'язковим претендентом на ще один чемпіонський пояс, яким володіє Джошуа - за версією WBO.

Нагадаємо, на початку року команда Усика вела переговори про проведенні бою з британцем Джо Джойсом. Однак сторони не змогли домовитися про фінансові умови організації бою. У підсумку минулого місяця стало відомо, що переговори про проведення бою і зовсім були припинені.

Очікувалося, що Усик може наступний бій провести з Джошуа, якщо бій між ним і Тайсоном Ф'юрі не відбудеться. Днями промоутер Едді Хірн заявив, що бій між британцями таки відбудеться. Він може пройти 7 або 14 серпня в Саудівській Аравії.

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