Усику в заметки: как Фьюри прибавлял в реваншах

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе сначала рассказал о своей замечательной спортивной форме. И еще раз заявил, что обязательно вернет себе чемпионские титулы.

"Четыре недели до самого грандиозного поединка года, самого большого боя в боксе – между мной и Александром Усиком. Я иду к этому, я сейчас в форме, готовьтесь. Не могу дождаться 21 декабря, чемпионские пояса снова будут моими", – сказал Фьюри.

А потом привел интересный аргумент – статистическую выкладку, о которой не все помнят. "Мои реванши всегда заканчиваются одинаково", – напомнил он. Имея в виду тот неоспоримый довод, что все повторные поединки, в которых англичанин участвовал в течение собственной карьеры, он неизменно завершал в свою пользу.

Реванши Фьюри: что известно

Британец трижды проводил повторные бои. В двух случаях противостояния даже превращались в "трилогии". Соперниками были Джонни Макдермотт, Дерек Чисора и Деонтей Уайдлер. Характерно, что в каждом последующем противостоянии преимущество Фьюри над оппонентами всегда было более ощутимым.

Фьюри – Макдермотт

В начале своей карьеры, в 8-м профессиональном поединке "Цыганский Король" получил титул чемпиона Англии по версии Британской комиссии по боксу (BBBofC). Он отнял его у малоизвестного соотечественника Макдермотта, одолев того единогласным решением судей. Случилось это 11 сентября 2009 года.

Менее чем через год, 25 июня 2010 года, состоялся реванш. В нем преимущество Фьюри было еще более убедительным. Дело закончилось техническим нокаутом соперника в девятом раунде.

Фьюри – Чисора

23 июля 2011 соперники сошлись за титулы чемпиона BBBofC и Британского содружества. Действующий обладатель обоих поясов – Чисора считался безоговорочным фаворитом. Однако Фьюри победил раздельным решением судей.

29 ноября 2014 года состоялся реванш, в котором у Фьюри опять же было ощутимое преимущество над оппонентом, чем в первой встрече. После 10-го раунда тренер Чисоры принял решение не продолжать бой. Этой победой Фьюри завоевал титулы чемпиона Европы по версии EBU, интернационального чемпиона WBO и чемпиона Великобритании. К тому же получил статус обязательного претендента на пояс чемпиона мира WBO.

А 3 декабря 2022 года боксеры встретились в третий раз. В этот раз на кону стоял принадлежащий Фьюри пояс чемпиона WBC. "Цыганский Король" победил соперника техническим нокаутом в 10-м раунде.

Фьюри – Уайдлер

1 декабря 2018 года Фьюри в статусе претендента боксировал с действующим чемпионом WBC – американцем Уайдлером. Британец дважды побывал в нокдаунах, но поднимался и навязывал противнику борьбу. Вердикт судей – ничья.

В ответной встрече 22 февраля 2020 года уже Уайдлер дважды оказался на настиле ринга. Результат противостояния – технический нокаут американца в седьмом раунде. Этой победой Фьюри завоевал пояс чемпиона мира WBC.

Третье сражение соперников состоялось 9 октября 2021 года. Фьюри имел неоспоримое преимущество и в 11-м раунде отправил соперника в глубокий нокаут.