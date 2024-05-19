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У Усика после боя с Фьюри подозревали перелом челюсти: что известно о состоянии боксера

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинец Александр Усик после победного боя с британским боксером Тайсоном Фьюри вынужден был отправиться в больницу из-за подозрения на перелом челюсти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out.

Из-за своего визита в больницу Усик не присутствовал на состоявшейся после боя пресс-конференции. Как сообщил промоутер украинца Александр Красюк, Усик отправился в больницу по рекомендации врачей.

Позже Усик все же приехал на пресс-конференцию и был там вместе с Красюком. При общении с журналистами на лице украинца были заметны гематомы, полученные после пропущенных ударов от Тайсона.

Напомним, сегодня ночью Александр Усик по решению судей одолел британского боксера Тайсона Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

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