Усик удерживает лидерство, но к нему подтягивают россиян: обновленный рейтинг The Ring

Профильный журнал The Ring обновил список лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Александр Усик остается вне конкуренции, На других ступенях есть изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт журнала .

В топ-3 все стабильно. 37-летний украинец продолжает опережать абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе японца Наое Иноуэ и обладателя титула WBA в первом среднем весе американца Теренса Кроуфорда.

На четвертое место поднялся абсолютный чемпион в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев, выступающий под флагом Канады. Это произошло после его победы над соотечественником Дмитрием Биволом, который также маскируется флагом другой страны – Кыргызстана.

Бивол, несмотря на поражение, тоже поднялся в списке – с седьмой позиции на пятую. Оба россиянина (а именно так их обозначает The Ring) сместили на шестую строчку обладателя титулов WBA, WBC и WBO во втором среднем весе – мексиканца Сауля Альвареса.

Рейтинг P4P от The Ring, топ-10

Александр Усик (Украина) Наоя Иноуэ (Япония) Теренс Кроуфорд (США) Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Сауль Альварес (Мексика) Джесси Родригес (США) Джервонта Дэвис (США) Дзунто Накатани (Япония) Девин Хейни (США)

Что такое P4P

Pound for pound (P4P) – это мировой рейтинг профессиональных боксеров вне зависимости от весовых категорий. Он составляется по принципу сравнения мастерства бойцов: оцениваются титулы, покоренные дивизионы, уровень соперников, рекорды.

Термин вошел в употребление благодаря боксеру Бени Леонарду, удерживавшему звание чемпиона с мая 1917-го по январь 1925 года. Но большинство историков бокса считают, что концепция лучшего бойца, независимо от весовой категории, появилась в 1940-х годах благодаря Шугару Рэю Робинсону. Многие из боксерского сообщества до сих пор считают его лучшим бойцом всех времен.

В 1990 году этот термин снова стал актуальным с появлением первого рейтинга лучших боксеров по версии журнала The Ring. Среди украинцев во главе рейтинга P4P от этого издания, кроме Усика, находился также Василий Ломаченко (в 2018-2019 годах).

Свои версии рейтинга P4P составляют, в частности, Ассоциация американских журналистов бокса (BWAA), Совет международных рейтингов бокса (TBRB), американский спортивный телеканал ESPN, портал BoxRec, спортивный стриминговый сервис DAZN. Но рейтинг The Ring считается самым авторитетным.