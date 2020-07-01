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Усик піднявся в рейтингу суперважковаговиків WBA

Новини » Спорт     01.07.2020 - 22:27
Усик піднявся в рейтингу суперважковаговиків WBA
Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Українець наблизився до ще одного чемпіонського бою

Український суперважковаговик Олександр Усик піднявся з третьої на другу позицію в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA). На першій сходинці розташувався американець Тревор Брайан.

Про це повідомляється на сайті організації.

Чинним чемпіоном WBA в суперважкій вазі є Ентоні Джошуа. Наразі Усик - офіційний претендент на титул WBO, яким також володіє британський боксер.

Наступний суперник Усика британець Дерек Чісора йде на дев'ятому рядку рейтингу WBA. Суперники мали зустрітися 23 травня в Лондоні (Велика Британія), але через пандемію коронавірусної інфекції бій був перенесений. Зараз точної дати і місця проведення поки немає.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Усика і Чісори може відбутися в жовтні.

Усик є колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. В середині жовтня минулого року він провів дебютний бій у суперважкій вазі проти американця Чазза Уїзерспуна, якого переміг у сьомому раунді.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Олександр УсикрейтингБокс
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