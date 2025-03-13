Усик получил жесткое условие от WBO: может остаться без титула

Украинец обязан дать бой временному чемпиону WBO и обязательному претенденту по этой версии Джозефу Паркеру из Новой Зеландии.

Организация официально уведомила об этом промоутеров боксеров - Александра Красюка (K2 Promotions) и Фрэнка Уоррена (Queensberry Promotions). Для проведения переговоров поставили срок 30 дней.

Босс WBO Густаво Оливиери написал в соцсетях, что это решение полностью соответствует политике организации - один чемпион в каждой весовой категории.

Если стороны не договорятся, то организация сама закажет промоутерские торги. Победитель аукциона получит первоочередное право организовать ивент, а победная ставка станет призовым фондом поединка.

Интересно, что только вчера Красюк заявил о старте переговорного процесса с чемпионом IBF британцем Дэниелем Дюбуа, который также является клиентом Уоррена. Усик неоднократно говорил, что другие соперники, кроме Дюбуа, его не интересуют. Жесткая позиция WBO может заставить украинца отказаться от пояса - тогда поединок с британцем потеряет статус объединительного за титул абсолютного чемпиона.

Усик по линии WBO: что известно

Украинец владеет титулом чемпионатмира по версии WBO с сентября 2021 года, когда в поединке за пояса трех организаций (также - WBA и IBF) победил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей.

После того Усик четыре раза защитил пояс: выиграл реванш с Джошуа, нокаутом одолел Дюбуа, а также дважды победил Тайсона Фьюри.

Паркер завоевал пояс временного чемпиона WBO 8 марта прошлого года, отобрав его у китайца Чжан Чжилея. 22 февраля этого года он защитил титул, отправив в нокаут во втором раунде конголезца Мартина Баколе. Сперва Паркер должен был провести бой против Дюбуа за титул чемпиона по версии IBF, однако из-за болезни британец снялся с поединка.