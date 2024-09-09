Усик возглавил топ самых оплачиваемых спортсменов Украины: получил больше всех вместе взятых

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик оказался наверху рейтинга самых высокооплачиваемых украинских спортсменов. Остальные представители топ-15 совместно не дотянули до заработков боксера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.
В список самых богатых отечественных атлетов попали боксеры, футболисты, баскетболисты и теннисистки. Все они заработали за год 1,5 млн долларов и больше.
Усик обогатился ориентировочно на 54 млн "зеленых". Отрыв чемпиона от других представителей колоссальный. Оказавшийся на втором месте в перечне защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко заработал "лишь" 10 млн долларов, а вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик – 6,6 млн.
Представители Украины в Национальной баскетбольной ассоциации заработали свыше 3 млн долларов. Защитник с навыками форварда Святослав Михайлюк, который летом сменил чемпионский "Бостон" на "Юту", получил 3,5 млн, а центровой "Сакраменто" Алексей Лень – 3,3 млн долларов. Схожие заработки боксера Василия Ломаченко (3,7 млн), футболистов сборной Украины Ильи Забарного (3,4 млн) и Виталия Миколенко (3 млн).
Меньше всего среди ведущих спортсменов заработали звездные теннисистки. Первая ракетка Украины Марта Костюк обогатилась ориентировочно на 1,5 млн. "зеленых". Тем временем самая титулованная украинка в истории Элина Свитолина получила около 1,9 млн долларов.
В доходы спортсменов попали выплаты по контрактам и призовые соревнований в индивидуальных видах спорта. Кроме того, составители рейтинга учли поступления от рекламных сделок и других источников.
К слову, ранее Зиннер вышел в лидеры мужского тенниса по призовым в сезоне-2024.
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