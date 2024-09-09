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Усик возглавил топ самых оплачиваемых спортсменов Украины: получил больше всех вместе взятых

Фото: Александр Усик оставил конкурентов далеко позади (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик оказался наверху рейтинга самых высокооплачиваемых украинских спортсменов. Остальные представители топ-15 совместно не дотянули до заработков боксера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.

В список самых богатых отечественных атлетов попали боксеры, футболисты, баскетболисты и теннисистки. Все они заработали за год 1,5 млн долларов и больше.

Усик обогатился ориентировочно на 54 млн "зеленых". Отрыв чемпиона от других представителей колоссальный. Оказавшийся на втором месте в перечне защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко заработал "лишь" 10 млн долларов, а вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик – 6,6 млн.

Представители Украины в Национальной баскетбольной ассоциации заработали свыше 3 млн долларов. Защитник с навыками форварда Святослав Михайлюк, который летом сменил чемпионский "Бостон" на "Юту", получил 3,5 млн, а центровой "Сакраменто" Алексей Лень – 3,3 млн долларов. Схожие заработки боксера Василия Ломаченко (3,7 млн), футболистов сборной Украины Ильи Забарного (3,4 млн) и Виталия Миколенко (3 млн).

Меньше всего среди ведущих спортсменов заработали звездные теннисистки. Первая ракетка Украины Марта Костюк обогатилась ориентировочно на 1,5 млн. "зеленых". Тем временем самая титулованная украинка в истории Элина Свитолина получила около 1,9 млн долларов.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Украины

  1. Александр Усик – 54 млн долларов
  2. Александр Зинченко – 10 млн
  3. Михаил Мудрик – 6,6 млн
  4. Анатолий Трубин – 4,9 млн
  5. Артем Довбик – 3,9 млн
  6. Василий Ломаченко – 3,7 млн
  7. Святослав Михайлюк – 3,5 млн
  8. Илья Забарный – 3,4 млн
  9. Алексей Лень – 3,3 млн
  10. Виталий Миколенко – 3 млн
  11. Андрей Лунин – 2,8 млн
  12. Георгий Судаков – 1,9 млн
  13. Элина Свитолина – 1,9 млн
  14. Виктор Цыганков – 1,8 млн
  15. Марта Костюк – 1,5 млн

 

В доходы спортсменов попали выплаты по контрактам и призовые соревнований в индивидуальных видах спорта. Кроме того,  составители рейтинга учли поступления от рекламных сделок и других источников.

К слову, ранее Зиннер вышел в лидеры мужского тенниса по призовым в сезоне-2024.

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