Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик взлетел на вершину классификации P4P после победы над британским боксером Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring .

Украинец возглавил рейтинг лучших без разделения на весовые категории. В предыдущей версии табеля о рангах он находился на третьей позиции.

Усик поднялся на две ступени вверх с титулом абсолюта в тяжелом весе. Он обошел японца Наои Инуэ и американского боксера Теренса Кроуфорда. Первый недавно стал абсолютным чемпионом мира во втором самом легком весе, а второй собрал чемпионские пояса WBC, WBO и WBA в первом полусреднем дивизионе.

Усик уже 310 недель находится в списке сильнейших боксеров. Из топ-10 больше времени в рейтинге P4P остаются упомянутые Инуэ (352 недели) и Кроуфорд (472), а также Эррол Спенс (349). Кроме того, украинский боксер – единственный тяжеловес здесь.

Рейтинг P4P от The Ring: