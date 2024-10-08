Усик – Фьюри. Звездный промоутер нашел соперника для победителя боя-реванша

Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинец.

Опытный организатор боев уверен, что чемпион по версии IBF Даниель Дюбуа должен встретиться с триумфатором реванша. По словам Арума, значение грядущего поединка велико, независимо от фамилии победителя. В то же время победа Фьюри, по его убеждению, станет событием для Британии с последующим боем двух местных бойцов на "Уэмбли".

"Если победит Усик, то с учетом противоречивости победы украинца в первом бою с Даниелем событие тоже будет масштабным. Поэтому победитель должен сразиться с Дюбуа", – резюмировал Арум.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Опцию реванша активировал британец. В случае отказа Фьюри от боя Усик будет иметь трех претендентов на замену. Компанию Дюбуа составят еще два тяжеловеса – Мануэль Чарр (регулярный чемпион WBA) и Джозеф Паркер (временный чемпион WBO).

Украинские боксеры Сергей Богачук и Денис Беринчик сразятся в андеркарде поединка. Последний будет защищать чемпионский пояс WBO в легком весе от посягательств британца Джо Кордины. Претендент не смог выйти против американца Шакура Стивенсона в октябре.

В первом бою Усик одержал победу после раздельного решения судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один "насчитал" победу Фьюри (114:113).