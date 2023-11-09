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Усик – Фьюри. Звездный промоутер шокировал возможными сроками битвы чемпионов

Фото: Сага вокруг объединительного поединка может длиться долго (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Поединок между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте может не состояться даже в феврале 2024 года.

Об этом заявил владелец компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out.

Именитый промоутер поделился соображениями по переносу боя двух тяжеловесов-чемпионов. Британец откровенно удивил временными рамками поединка.

По словам Уоррена, объявления о бое Усика и Фьюри сделали перед выставочным поединком "Цыганского Короля" против Нганну из-за требований Международной боксерской федерации (IBF). Организация, пояс которой принадлежит украинцу, обязала его выйти в ринг против хорвата Хрговича. Впрочем, наличие договора о бое за абсолют отодвинуло обязательную защиту.

"Установлен ли IBF конкретный дедлайн для боя? Он должен состояться до 2030 года. Следовательно, у них есть 7 лет, чтобы провести поединок. Он должен состояться в течение ориентировочно пяти-шести следующих месяцев", – рассказал Уоррен.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Скорее всего, поединок состоится в феврале 2024 года.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.

К слову, украинка Садовская подписала контракт с WWE в составе команды NXT.

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс