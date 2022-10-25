Усик – Фьюри. Топ-инсайдер раскрыл сроки и место объединительного боя

Бой между украинским и британским боксерами, очевидно, состоится. Переговоры между командами двух чемпионов в супертяжелом весе продолжаются.

Скорее всего, поединок между Усиком и Фьюри состоится в марте. Местом проведения объединительного боя станет Саудовская Аравия, пытающаяся перехватить пальму первенства по организации топ-поединков у Соединенных Штатов. На кону будут стоять пояса WBA, WBO, IBF и IBO украинца, а также титул WBC "Цыганского Короля".

Правда, последний может потерять чемпионское звание. На 3 декабря назначено третье сражение в противостоянии Фьюри с соотечественником Дереком Чисорой. Предыдущие две встречи британцев в ринге завершились победами действующего чемпиона.

На прошлой неделе Фьюри и Чисора провели битву взглядов перед боем. Оба боксера были в хорошем настроении и шутили над экс-чемпионом хевивейта по нескольким версиям Энтони Джошуа.