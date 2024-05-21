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Усик – Фьюри. Промоутер украинца кардинально изменил мнение о бое-реванше

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри могут встретиться второй раз осенью (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорцив

Проведение второго поединка между абсолютным чемпионом мира из Украины Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри фактически стало решенным делом.

Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing King Media.

Команда украинского боксера не видит оснований для срыва боя-реванша. Усик победил Фьюри в первом поединке по решению судей.

"Мы люди слова. Дело не в бумажной волоките. Когда мы жмем друг другу руки и что-то обещаем, то это исполняем. Я не вижу причин, чтобы матч-реванш не состоялся", – рассказал Красюк, ранее изрядно сомневавшийся в проведении реванша.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте более чем за два десятилетия. Он пополнил список элитных боксеров, включающий Льюиса, Холифилда, Тайсона и других звезд прошлого.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Правда, победитель уже не будет абсолютным чемпионом, поскольку IBF отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и Дюбуа.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум три кандидата в соперники. После победителя поединка Хргович – Дюбуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

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