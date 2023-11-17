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Усик – Фьюри. Промоутер украинца боится бегства британца от битвы чемпионов

Лондон, Пятница 17 ноября 2023 15:28
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Усик – Фьюри. Промоутер украинца боится бегства британца от битвы чемпионов Фото: Александр Красюк (справа) пока не верит в искренность намерений Тайсона Фьюри (facebook.com/KnockOutPromotions)
Автор: Антон Федорцив

Команда украинца Александра Усика сомневается в успешном проведении поединка против британского боксера Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк, передает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Красюк до сих пор скептически настроен относительно проведения поединка. Он приветствовал официальное объявление даты боя в Саудовской Аравии. В то же время, промоутер убежден, что этот шаг стал лишь первым к реальной встрече боксеров в ринге.

"Нет, я совсем не уверен, что это теперь точно произойдет. Моя уверенность вырастет, когда я услышу гонг первого раунда. Именно в тот момент я стану верить, что это происходит, но к тому... Я слишком долго веду дела в боксе", – заявил Красюк.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Новая дата поединка – 17 февраля.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.

К слову, ранее собрали главные события совместной пресс-конференции Усика и Фьюри.

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