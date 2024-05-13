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Усик – Фьюри. Полное расписание вечера бокса с битвой чемпионов

Эр-Рияд, Понедельник 13 мая 2024 11:10
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Усик – Фьюри. Полное расписание вечера бокса с битвой чемпионов Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик выйдут в ринг последними (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Большой вечер бокса с боем за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будет состоять из десяти поединков.

Об этом заявил глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram функционера.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Полный кард вечера бокса состоит из десяти поединков. В частности, в одном из них еще один украинец – Даниэль Лапин – проведет десятое сражение на профессиональном уровне. Его соперником станет португалец Октавиу Пудивитр, а на кону будет стоять титул WBA Continental в полутяжелом весе.

В августе прошлого года Лапин завоевал титул в андеркарде боя Усика против британца Дюбуа, когда победил немца Шварца – в 6-м раунде команда оппонента выбросила белое полотенце. В октябре он уверенно одолел черногорца Скриели. Бой завершился уже во втором раунде.

Тем временем австралиец Джей Опетая сойдется в ринге с латвийским боксером Майрисом Бриедисом за чемпионский пояс IBF в тяжелом весе. За такой же титул в полулегком весе сразятся британец Джо Кордина и ирландский боксер Энтони Какаче. Остальные поединки будут иметь рейтинговый статус.

Полное расписание андеркарда 18 мая в Эр-Рияде:

  • Опетая – Бриедис
  • Кордина – Какаче
  • Кабаел – Санчес
  • Ковалев – Сафар
  • Чемберлен – Вахаб
  • Лапин – Пудивитр
  • Итаума – Мезенцев
  • Нико – Зейц
  • Лоу – Ахмади

Усик – Фьюри. Полное расписание вечера бокса с битвой чемпионов

Что известно о бое Усик – Фьюри

В конце апреля объединительный поединок получил транслятора в Украине. Права на показ битвы чемпионов получила платформа MEGOGO. Просмотр боя Усика против Фьюри будет платным.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк подверг сомнению проведение второго поединка с британцем. По его мнению, Фьюри после поражения не решится на еще одно сражение против Усика. Впрочем, срыв поединка возможен после победы.

Организаторы поединка подстраховались и нашли резервиста на случай нового отказа британца. Усик в любом случае выйдет в ринг 18 мая. Его соперником при таком развитии событий станет обязательный претендент на пояс IBF Филип Хргович из Хорватии.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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