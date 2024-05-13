Усик – Фьюри. Полное расписание вечера бокса с битвой чемпионов

Большой вечер бокса с боем за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будет состоять из десяти поединков.

Об этом заявил глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram функционера .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Полный кард вечера бокса состоит из десяти поединков. В частности, в одном из них еще один украинец – Даниэль Лапин – проведет десятое сражение на профессиональном уровне. Его соперником станет португалец Октавиу Пудивитр, а на кону будет стоять титул WBA Continental в полутяжелом весе.

В августе прошлого года Лапин завоевал титул в андеркарде боя Усика против британца Дюбуа, когда победил немца Шварца – в 6-м раунде команда оппонента выбросила белое полотенце. В октябре он уверенно одолел черногорца Скриели. Бой завершился уже во втором раунде.

Тем временем австралиец Джей Опетая сойдется в ринге с латвийским боксером Майрисом Бриедисом за чемпионский пояс IBF в тяжелом весе. За такой же титул в полулегком весе сразятся британец Джо Кордина и ирландский боксер Энтони Какаче. Остальные поединки будут иметь рейтинговый статус.

Полное расписание андеркарда 18 мая в Эр-Рияде:

Опетая – Бриедис

Кордина – Какаче

Кабаел – Санчес

Ковалев – Сафар

Чемберлен – Вахаб

Лапин – Пудивитр

Итаума – Мезенцев

Нико – Зейц

Лоу – Ахмади

Что известно о бое Усик – Фьюри

В конце апреля объединительный поединок получил транслятора в Украине. Права на показ битвы чемпионов получила платформа MEGOGO. Просмотр боя Усика против Фьюри будет платным.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк подверг сомнению проведение второго поединка с британцем. По его мнению, Фьюри после поражения не решится на еще одно сражение против Усика. Впрочем, срыв поединка возможен после победы.

Организаторы поединка подстраховались и нашли резервиста на случай нового отказа британца. Усик в любом случае выйдет в ринг 18 мая. Его соперником при таком развитии событий станет обязательный претендент на пояс IBF Филип Хргович из Хорватии.