Усик – Фьюри. Организаторы определили сроки боя-реванша с негативным нюансом

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Реванш планируют провести в октябре этого года. Его победитель уже не будет носить титул абсолютного чемпиона. Международная боксерская федерация (IBF) решила, что Усик просрочил обязательную защиту чемпионского пояса, так что этот титул украинец или Фьюри потеряют уже летом.

С августа 2023 года обязательным претендентом на поединок против украинца стал Филипп Хргович. Хорват 1 июня встретится с британцем Даниэлем Дюбуа. Победитель боя будет признан чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версии IBF.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Битва чемпионов определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель поединка станет первым боксером с этим титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.

Хргович недавно стал запасным вариантом организаторов на случай нового отказа. Усик в любом случае выйдет в ринг 18 мая. Если хорватский боксер встретится с украинцем, его поединок против Дюбуа отменят.