Усик – Фьюри. Будущий абсолютный чемпион мира получил потенциального соперника
Всемирный боксерский совет (WBC) готов организовать поединок бывшего обладателя чемпионского пояса Энтони Джошуа против украинца Александра Усика либо британца Тайсона Фьюри. Они весной определят абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Об этом заявил президент организации Маурисио Сулейман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.
Топ-функционер поделился ближайшими планами WBC. Управляемая мексиканцом организация будет способствовать проведению востребованных фанатами поединков.
"WBC был отправлен запрос о санкциях относительно боя за бесспорный титул. Мы приняли эти санкции и согласились на матч-реванш, которого они требовали, но мы также не имеем ничего против, если Энтони Джошуа встретится с победителем, если это не будет нарушать условия контракта или чего-то другого", – рассказал Сулейман.
По словам функционера, WBC открыла путь к поединку за звание абсолютного чемпиона мира, потенциального боя-реванша и еще одного звездного боя. Повторный поединок Усика и Фьюри готова санкционировать и Всемирная боксерская организация (WBO). Если состоятся оба боя, то Джошуа встретится с победителем.
Первый поединок Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
Что известно о бое Усик – Фьюри
Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.
Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.
Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.
К слову, ранее Джошуа зрелищно победил Нганну с нокаутом во втором раунде.
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