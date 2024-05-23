Усик – Фьюри. Легендарный конферансье похвастался ценным артефактом с боя века
Американский ринг-анонсер Майкл Баффер показал карточку с официальными результатами подсчета судейских записок после поединка между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter конферансье.
Бой состоялся в ночь на 19 мая в Эр-Рияде. Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усику отдали предпочтение двое из трех – 115:112, 114:113. Тем временем один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри – 114:113.
Баффер выложил в сеть карточку с судейскими оценками. Именно по ней ринг-анонсер объявил победителя. Обычно зрители не видят бланк тройки судей. Впрочем, суета в ринге после триумфа Усика позволила конферансье сохранить документ.
"Это актуальная карточка, переданная мне Комиссией по боксу Ближнего Востока! Обычно ее возвращают после того, как я объявляю результаты. Из-за толпы на ринге я не смог вернуться к их столу. Похоже, у меня есть ценный коллекционный экземпляр. Let's get ready to rumble!" – написал Баффер.
Ринг-анонсер стал всемирно известным благодаря характерной манере объявления боксеров и фирменной фразе Let's get ready to rumble! перед стартовым гонгом. Ставшее коронным выражение Баффер начал использовать в начале 80-х. В 1992 году он запатентовал его и использует различные вариации фразы в рекламных целях.
This is the actual card handed me from the Middle Eastern Boxing Commission! Usually this gets returned after I announce the results. With the mob in the ring I was unable to get back to their table. Looks like I have a valuable collectors item. “LET’S GET READY TO RUMBLE!”® pic.twitter.com/PvnwNiSP44— Michael Buffer (@Michael_Buffer) May 19, 2024
К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.
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