ua en ru
Чт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик – Фьюри. Легендарный конферансье похвастался ценным артефактом с боя века

Эр-Рияд, Четверг 23 мая 2024 11:45
UA EN RU
Усик – Фьюри. Легендарный конферансье похвастался ценным артефактом с боя века Фото: Майкл Баффер получил памятку о битве чемпионов в хевивейте (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Американский ринг-анонсер Майкл Баффер показал карточку с официальными результатами подсчета судейских записок после поединка между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter конферансье.

Бой состоялся в ночь на 19 мая в Эр-Рияде. Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усику отдали предпочтение двое из трех – 115:112, 114:113. Тем временем один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри – 114:113.

Баффер выложил в сеть карточку с судейскими оценками. Именно по ней ринг-анонсер объявил победителя. Обычно зрители не видят бланк тройки судей. Впрочем, суета в ринге после триумфа Усика позволила конферансье сохранить документ.

"Это актуальная карточка, переданная мне Комиссией по боксу Ближнего Востока! Обычно ее возвращают после того, как я объявляю результаты. Из-за толпы на ринге я не смог вернуться к их столу. Похоже, у меня есть ценный коллекционный экземпляр. Let's get ready to rumble!" – написал Баффер.

Ринг-анонсер стал всемирно известным благодаря характерной манере объявления боксеров и фирменной фразе Let's get ready to rumble! перед стартовым гонгом. Ставшее коронным выражение Баффер начал использовать в начале 80-х. В 1992 году он запатентовал его и использует различные вариации фразы в рекламных целях.

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
NEWS
РФ ищет обломки ракет Patriot на оккупированных территориях и готовит ИПСО на июль, - ГУР
РФ ищет обломки ракет Patriot на оккупированных территориях и готовит ИПСО на июль, - ГУР
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать