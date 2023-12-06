Усик – Фьюри. Команда украинца в поисках спарринг-партнеров: известны требования и гонорар

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Менеджер Сергей Лапин активно занялся поиском спарринг-партнеров для своего клиента. Команда Усика определилась с необходимыми параметрами приглашенных для подготовки к бою против Фьюри боксеров. Пока украинец тренируется перед объединительным поединком в испанской Валенсии.

Идеальный спарринг-партнер Усика должен сражаться в левосторонней стойке, быть "правшей", иметь высокий рост и значительный размах рук, относиться к первой тяжелой весовой категории. Гонорар за один спарринг составит 400 долларов. Параметры Фьюри похожи – 2,06 м роста, 216 см размаха рук, левосторонняя стойка.

Главные требования команды Усика к потенциальным спарринг-партнерам:

рост – 200-210 см

размах рук – 200-216 см

вес – минимум 79,5 кг

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.