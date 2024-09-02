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Усик – Фьюри. Другой украинец будет драться в разогреве перед боем-реваншем

Фото: Сергей Богачук стремится к чемпионским титулам (Facebook/Serhii "EL Flaco" Bohachuk)
Автор: Антон Федорцив

Украинский средневес Сергей Богачук попал в андеркард второго поединка между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри.

Об этом заявил журналист Джейк Донован, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X инсайдера.

Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинец.

Бой Богачука анонсировал промоутер Том Леффлер. Имя соперника отечественного боксера пока неизвестно. Поединок станет для украинца уже третьим в 2024 году после двух боев в Неваде.

В августе Богачук встретился в ринге с американцем Вирджилом Ортисом. 29-летний украинец дважды отправил соперника в нокдаун, но по итогам поединка тройка судей отдала победу Ортису. Команда Богачука была возмущена таким результатом.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Предварительно он был запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Опцию реванша в контракте активировал Цыганский Король.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум три кандидата в соперники. После британцев Дюбуа и Джошуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.

К слову, ранее Деревянченко с травмой проиграл Мбилли по запискам судей.

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