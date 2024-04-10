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Усик – Фьюри. Экс-чемпион мира нашел показательную разницу в подготовке британца

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри появятся в ринге 18 мая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Бывший обладатель разнообразных чемпионских поясов в полусреднем весе Рикки Хаттон поделился соображениями по поводу грядущего поединка между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Завершивший карьеру в 2012 году Хаттон уверен, что его соотечественник сделал выводы после поединка против экс-чемпиона UFC Нганну. По мнению британца, Фьюри немного недооценил камерунского бойца. Однако, теперь "Цыганский Король" заметно постройнел и набрал форму.

"Я считаю, что он поехал в тренировочный лагерь и усердно работает, решительно принялся за дело, потому что понимает, насколько тяжелым будет этот бой. Я думаю, что то обстоятельство, что в последнем бою он выглядел не лучшим образом, сделает его лучше в этот раз. Он стремится вернуться и все всем доказать", – рассказал Хаттон.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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