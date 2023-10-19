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Усик – Фьюри. Экс-чемпион мира разоблачил хитрость команды британца

Фото: Тайсон Фьюри 28 октября встретится с Фрэнсисом Нганну (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фрочь нашел объяснение раннему объявлению о бое между украинцем Александром Усиком и британского боксера Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Social.

46-летний боксер на пенсии отметил смекалку промоутера Фрэнка Уоррена. По его мнению, именитый посредник намеренно объявил о бое с украинским чемпионом, чтобы болельщики не критиковали "Цыганского Короля" за выставочный поединок с бойцом UFC.

"Бой Фьюри и Нганну – не настоящий бокс, но я думаю, что теперь мы начинаем понимать причину анонса поединка против Усика заранее. Я думаю, что это, очевидно, хитрый план Фрэнка Уоррена. Это же он организовал бой с Нганну, которому не рады поклонники бокса", – заявил Фроч.

Бывший боксер убежден, что теперь фокус внимания смещен. Зрители забудут о выставочном статусе грядущего поединка Фьюри. В свою очередь они будут пытаться оценить его готовность к противостоянию с Усиком.

"Таким образом, люди будут смотреть бой с Нганну, следя за формой Тайсона, думая о том, что будет не за горами, когда следующее сражение при его участии состоится уже в скором времени", – резюмировал Фроч.

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Бой между украинцем-чемпионом и британским боксером с титулом WBC окончательной даты еще не получил. Рабочие варианты – 23 декабря и январь 2024 года. Поединок состоится в Саудовской Аравии.

К слову, ранее Усик намекнул на завершение карьеры в обозримой перспективе.

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Тайсон ФьюриБокс