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Усик – Фьюри. Экс-чемпион мира расписал план победы для британца

Фото: Тайсон Фьюри получил совет сделать ставку на габариты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Американский боксер на отдыхе Антонио Тарвер поделился мнением о грядущем поединке за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британским тяжеловесом Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxNation.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Усик никогда не встречался с таким большим, высоким и способным гигантом. На сегодняшний день Тайсон Фьюри – до сих пор один из лучших чистых боксеров в этом виде спорта. Если он сможет быть непредсказуемым, удержит Усика на расстоянии и поймает его мощными ударами, то я ставлю на Тайсона Фьюри", – заявил Тарвер.

Американец выступал на профессиональном уровне в 1997-2015 гг. В разные годы он владел чемпионскими поясами в первом тяжелом и полутяжелом весах. Пик карьеры Тарвера пришелся на начало 2000-х, когда он обменялся победами с Роем Джонсом-младшим.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Битва чемпионов определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель поединка станет первым боксером с этим титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс