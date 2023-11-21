Усик – Фьюри. Экс-абсолютный чемпион мира первым назвал украинца фаворитом

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Бывший абсолютный чемпион планеты в сверхтяжелом весе спрогнозировал непростой поединок для обоих претендентов. Холифилд раньше отдавал предпочтение Фьюри. Однако теперь симпатии именитого американца принадлежат украинскому боксеру.

"Этот поединок будет трудным для них обоих. Усик победит, поскольку он сильный боец, он не сдается и более быстрый. Я не думаю, что Фьюри сможет равнозначно ответить на количество нанесенных Александром ударов", – заявил Холифилд.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса. Холифилда имел такой титул в 1990-1992 гг.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.