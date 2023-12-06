Усик – Фьюри. Дважды жертва британца не смог выбрать фаворита битвы чемпионов

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Буду откровенным, я не знаю, кто выиграет этот бой – победить может каждый из них. Все будет зависеть от того, кто лучше будет чувствовать себя в необходимый момент. То, как ты чувствуешь себя тогда, когда пора драться – главное", – рассказал Уайлдер.

Опытный американец признался, что рад дождаться боя за абсолют. Поскольку после поединка Усика и Фьюри пояса всех категорий будут сосредоточены в одних руках, проще будет процесс переговоров о бое против Уайлдера. По мнению экс-чемпиона WBC, соперники перестанут "бегать от него".

Ранее команда Усика приступила к поискам спарринг-партнеров для украинца. В сети появился список требований к потенциальным участникам лагеря чемпиона. Идеальный соперник Усика на тренировках должен быть максимально похож на Фьюри.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.