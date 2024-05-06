Усик – Фьюри. Британец опроверг недооценку соперника в битве чемпионов

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Усик еще тот "плохой парень". Недооценивать его невозможно. Я очень серьезно готовлюсь к этому противостоянию. Что случится после гонга? Вы увидите, как "Кролик" убегает, а я его догоняю и бью. Хотя это бокс, вдруг он начнет агрессивно. Все увидите 18 мая", – заявил "Цыганский Король".

Фьюри также назвал очный поединок "особым моментом" в истории бокса. Он в очередной раз напомнил, что остается последним бастионом Соединенного Королевства перед Усиком. Ранее украинский боксер побил ряд британцев – Дюбуа, Джошуа (дважды) и Чисору.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Битва чемпионов определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель поединка станет первым боксером с этим титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.