Усик – Фьюри 2. Другой украинский чемпион будет защищать титул на разогреве супербоя

Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинец.

Беринчик во время вечера бокса встретится с британцем Джо Кординой. На кону будет стоять чемпионский титул WBO украинского боксера. Пояс он завоевал в мае, когда победил мексиканца Эммануэля Наваррете раздельным решением судей.

Кордина же весной потерпел поражение нокаутом от ирландца Энтони Какаче. Тогда валлийский боксер потерял титул IBF. 12 октября он должен был сразиться против американца Шакура Стивенсона, но чемпион WBC получил травму, поэтому поединок отменили.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Украинец Сергей Богачук попал в андеркард поединка. Имя соперника отечественного боксера пока неизвестно. Бой будет третьим для украинца в течение 2024 года после двух поединков в Неваде.

Опцию реванша активировал британец. Если Фьюри откажется от боя, то у Усика будет минимум трое кандидатов в замену. После чемпиона IBF Дюбуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом бою украинец одержал победу после раздельного решения судей. Два из трех представителей боксерской Фемиды отдали предпочтение Усику – 115:112, 114:113.