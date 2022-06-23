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Усик і Джошуа зустрілися в ринзі: з'явилося ефектне промо реваншу

Фото: Ентоні Джошуа та Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Після спільної прес-конференції Олександра Усика та Ентоні Джошуа з традиційною битвою поглядів боксери разом вийшли в ринг уперше після чемпіонського бою торік восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing.

Українець і британець продовжують готуватися до реваншу. Боксери з'явилися на рингу в рамках промоції майбутнього бою.

Усик і Джошуа вийшли на стилізований вуличний бій. Вони одягли рукавички, але боксувати не стали. Ринг для важковаговиків збудували прямо посеред вулиці. Боксери влаштували ще одну битву поглядів і розійшлися по своїх кутах майданчика.

Майже два тижні тому остаточно визначили дату поєдинку. Аравійська Джидда прийме бій 20 серпня. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO. Усик переміг Джошуа у вересні 2021-го за рішенням суддів.

Усього на профі-рингу український чемпіон провів 19 поєдинків, у яких лише перемагав (13 разів нокаутом). Натомість британський боксер 26 разів виходив у ринг – 24 перемоги (22 KO), 2 поразки.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс