RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усик – Джошуа. Промоутер назвав нову ймовірну дату реваншу

Фото: Ентоні Лжошуа та Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Бій-реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа повинен відбутися в серпні.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Менеджер українського чемпіона назвав 20 серпня найімовірнішою датою багастраждального поєдинку. Він також підтвердив проведення бою в Саудівській Аравії.

Боксерські організації WBO, IBF, IBO, WBA, чемпіонськими поясами яких нині володіє Усик, повинні оголосити про проведення реваншу наступного тижня. Раніше інший промоутер – Едді Хірн – імовірними датами бою назвав 13 та 20 серпня. Провести поєдинок у попередню заплановану дату (23 липня) вже не вдасться через брак часу для організації рекламних заходів.

Історія з реваншем Усик – Джошуа триває з часу перемогу українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він переміг британця за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.

У 2017 році Джошуа в об'єднавчому чемпіонському бою здолав Володимира Кличка технічним нокаутом. Той поєдинок фактично завершив професіональну кар'єру українця.

До слова, компанія Apple придбала права на кінострічку про Формулу-1 з Піттом і Хемілтоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс