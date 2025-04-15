Усик - Дюбуа: известны предварительные дата и место боя

По данным инсайдера The Ring Майка Коппинджера, реванш должен состояться 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Возможный бой Усик - Дюбуа: что известно

Украинец и британец собрали в своих руках чемпионские титулы по всем самым престижным версиям. Усик владеет поясами WBC, WBO и WBA, Дюбуа - IBF. В противостоянии между ними может определиться новый абсолютный чемпион мира.

Отметим, что Дюбуа получил свой пояс после добровольного отказа от него Усика. Украинец после первой победы над Фьюри в мае прошлого года стал абсолютным чемпионом мира. Однако был вынужден отказаться от титула IBF. Организация требовала защиты чемпионства, а украинец не мог этого сделать из-за обязательства провести реванш с Фьюри. Поэтому в повторном бою Усик - Фьюри на кону стояли три пояса - WBC WBA и WBO.

Дюбуа в свою очередь получил титул IBF, одолев в поединке за вакантный пояс земляка Энтони Джошуа. В первой защите титула Дюбуа должен был драться с новозеландцем Джозефом Паркером 22 февраля, но из-за болезни отказался от боя. Тогда же появились конспирологические версии, что британец якобы на самом деле не болел, а решил не рисковать на ринге, чтобы не потерять пояс, без которого он будет неинтересен Усику.

Пока представители боксеров готовят объединительный бой, международные организации выдвигают свои условия. Так WBO постановила, что Усик должен встретиться в защите пояса с временным чемпионом по этой версии - Паркером. В то же время IBF требует от Дюбуа поединка с соотечественником Дереком Чисорой. Впрочем обе организации готовы пойти на уступки, если стороны договорятся о бое за титул абсолютного чемпиона мира.

Усик и Дюбуа уже встречались на ринге - в августе 2023 года украинец нокаутировал соперника в девятом раунде. Британец считает то поражение несправедливым.