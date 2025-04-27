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Усик - Дюбуа: дата боя официально утверждена

Автор: Андрей Костенко

Стала известна точная дата и место проведения реванша за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN.

Поединок состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

 

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