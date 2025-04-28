Усик - Дюбуа 2: Тони Белью сказал, кто кого нокаутирует и в каком раунде

Известный британский боксер и аналитик Тони Белью поделился своим прогнозом на предстоящий бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Белью для Bet365.
"Усик - лучший супертяжеловес мира. Пожалуй, лучший тяжеловес нашей эпохи - и в этом уже нет сомнений. Он невероятен в том, что делает," - заявил Беллью.
При этом он признал прогресс Дюбуа.
"Дюбуа также показал себя великолепно. Я неоднократно списывал его со счетов, а он возвращался и доказывал обратное. У него есть шанс, но Усик уже однажды заставил его сдаться. Сможет ли сделать это снова?" - сказал аналитик.
Беллью считает, что сейчас Дюбуа находится в лучшей форме в своей карьере, однако прогнозирует, что именно украинец одержит победу досрочно.
"Дюбуа сейчас увереннее, чем когда-либо, но, думаю, он проиграет нокаутом между восьмым и двенадцатым раундами", - подытожил Тони.
Напомним, реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будут стоять все четыре главных титула в супертяжелом весе.
Несмотря на наличие обязательных претендентов для обоих боксеров - Джозефа Паркера для Усика и Дерека Чисоры для Дюбуа - организация боя за абсолютное чемпионство получила приоритет.
Дюбуа, ныне владеющий титулом IBF, в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года. Тогда он одержал сенсационную победу, нокаутировав Энтони Джошуа в пятом раунде.
Зато Усик дважды побеждал Джошуа по очкам в 2021 и 2022 годах, а затем одолел Тайсона Фьюри в двух поединках, что позволило ему стать первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе после Леннокса Льюиса.
Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде. Однако бой не обошелся без споров: в пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, после чего украинец получил дополнительное время на восстановление.
Ранее Дюбуа толкнул Александра Усика во время битвы взглядов.
Также украинец обратился к своему британскому оппоненту.