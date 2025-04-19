Усик не помог: "Левый Берег" отобрал очки у "Полесья"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

УПЛ, 25-й тур

"Левый Берег" - "Полесье" - 1:1

Голы: Семенов, 22 - Крушинский, 59

Еще перед матчем в Киевский области была объявлена воздушная тревога. А поскольку арена "Левый Берег" территориально расположена за пределами столицы (где тревоги не было), футболисты не смогли своевременно начать игру. Стартовый свисток прозвучал лишь через полчаса.

Тренер "Полесья" Имад Ашур накануне полуфинала Кубка Украины, где его команде придется играть с "Шахтером" (23 апреля в Житомире), наверняка решил дать передышку лидерам - Гуцуляку и Назаренко, надеясь одолеть "Левый Берег" облегченным составом.

Но хозяева не собирались сдаваться одному из лидеров без боя, активно вели игру в первом тайме и открыли счет. На 22-й минуте Косовский навесил в штрафную, где Семенов, оказавшись без опеки, головой отправил мяч в ворота "Полесья". До перерыва хозяева действовали активнее и заслуженно ушли на отдых, ведя в счете.

Команды только собирались выходить на вторую половину, как снова прозвучала сирена. На этот раз тревога уже была длительной - футболисты и болельщики мариновались в укрытии более часа.

После возобновления матча Ашур таки выпустил на поле Гуцуляка с Назаренко, которые прогнозируемо усилили игру его команды. Именно Гуцуляк организовал ответный гол: выиграв борьбу в штрафной, он отпасовал на Крушинского, которому оставалось только переправить мяч в пустые ворота. Произошло это на 59-й минуте. У житомирцев было еще более получаса, чтобы вырвать необходимую им победу. Но даже моментов для этого не возникло.

Отметим, что за матчем на стадионе наблюдал чемпион мира по боксу Александр Усик, который "по совместительству" является штатным форвардом "Полесья". Возможно именно его не хватило гостям для получения необходимого результата.

Житомирский клуб остался на 4-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Отрыв от ближайших преследователей - львовских "Карпат" сократился до 3-х пунктов. "Левый Берег" - на 13-й строчке с 23-мя зачетными баллами.

Александр Усик на игре "Левый Берег" - "Полесье" (фото: ФК "Полесье")