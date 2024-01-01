Усик в абсолюте, футбольная медаль Украины и слава Свитолиной: смелые прогнозы в спорте на 2024 год

Новый год будет обильным на большие спортивные состязания. Футбольный чемпионат Европы, летние Олимпийские игры, важные теннисные турниры, боксерские поединки и многое другое. Украинские поклонники спорта смогут поболеть за "своих" в ряде элитных соревнований. Так что время прогнозов наступило.

Усик станет абсолютным чемпионом мира

Достоверность: 50%

Контрольная дата: 17 февраля

Осенью произошло, казалось, невозможное. Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри подписали контракт на бой. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте. На двоих украинец и британец контролируют 5 чемпионских поясов, так что победитель грядущего противостояния станет первым за 20 лет абсолютом.

Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик сразятся в Эр-Рияде (Getty Images)

Ранее большинство экспертов называли фаворитом поединка Фьюри. В пользу "Цыганского Короля", прежде всего, играли габариты. Крепкое телосложение британского боксера никуда не делось, но появились проблемы с бойцовскими навыками. Бой против Фрэнсиса Нганну раскрыл проблемные зоны в подходе Фьюри. Вот и обозреватели уравняли шансы претендентов.

Сборная Украины выйдет на Евро-2024

Достоверность: 75%

Контрольная дата: 26 марта

Национальная команда под руководством Сергея Реброва достойно завершила отбор на чемпионат Европы. Осенью "сине-желтые" оформили ничьи с Англией и Италией, но остались за бортом Евро-2024. По крайней мере, пока. Пробиться на форум в Германии украинская сборная будет пытаться через "черный ход" – плей-офф Лиги наций.

Сейчас Украина находится на расстоянии двух побед от европейского первенства. 21 марта "сине-желтые" обязаны побеждать Боснию, чтобы 26 марта сыграть финал за последнюю путевку на Евро-2024. Там соперником национальной команды станет сильнейший в противостоянии сборных Израиля и Исландии. Соперники выглядят крепкими, но дружине Реброва вполне по силам обыграть все три команды.

"Жирона" пробьется в Лигу чемпионов

Достоверность: 35%

Контрольная дата: 27 мая

Первый круг испанской Ла Лиги стал воплощением самых смелых фантазий болельщиков "Жироны". Скромная каталонская команда делит лидерство в чемпионате с целым мадридским "Реалом"! Приятно от такой сенсации и украинцам. Красно-белые цвета "Жироны" успешно защищают Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Впрочем, менеджмент вчерашнего середняка крепко стоит на ногах. И руководство, и тренер Мичел достижения оценивают скромно. Мол, пока достигли первой цели – гарантировали сохранение прописки в элите. Однако "Жирона" довольно уверенно чувствует себя в топ-4, опережая пятый в таблице "Атлетик" из Бильбао на 10 очков. Сохранение места в четверке – главная задача на второй круг.

Украина получит олимпийскую медаль в футболе

Достоверность: 10%

Контрольная дата: 10 августа

Хорошее выступление на молодежном Евро-2023 гарантировало отечественному футболу первую в историю олимпийскую лицензию. В столицу Франции команду повезет Руслан Ротань, работавший с молодежкой в предыдущем цикле. Теперь он столкнется с нетипичной проблемой. На Игры-2024 тренерский штаб сможет взять 19 украинцев 2001 года и моложе.

Фото: Эти ребята завоевали олимпийскую лицензию по футболу (facebook.com/uafukraine)

Отдельная история – трио вне возрастного ценза. Ротань окажется перед кадровой дилеммой. Можно взять заслуженных ветеранов (Ярмоленко, Степаненко), звезд среднего возраста (Миколенко, Цыганков) или немного постарше (Таловеров, Бондаренко). Шансы "сине-желтых" на Олимпиаде, конечно, будут зависеть от жребия. Но помечтать о наградах стоит.

Свитолина победит на турнире серии Grand Slam

Достоверность: 25%

Контрольная дата: 8 сентября

В прошлом году после годичной паузы, связанной с беременностью и рождением дочери, громко вернулась к теннисную элиту Элина Свитолина. Самая титулованная украинка в истории за считанные месяцы из-за пределов первой тысячи рейтинга WTA ворвалась в топ-25 классификации. Удалось и выиграть первый турнир – грунтовый в Страсбурге. Впрочем, экс-третья ракетка мира двигается в русле песни "Вставай".

Большеготребовать в 2024 году от себя будет и Свитолина, и болельщики. В 2023 украинка вплотную приблизилась к первому в карьере финалу мэйджора. Она дошла до полуфинала на Уимблдоне, где уступила будущей победительнице. Наша теннисистка достойно выглядела на фоне праймовых Арины Соболенко и Джессики Пегулы, а еще ведь обыграла саму Игу Свентек. Хорошая заявка на новый год.