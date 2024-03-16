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Во всех сферах жизни: Правительство одобрило программу развития украинского языка

Суббота 16 марта 2024 03:58
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Во всех сферах жизни: Правительство одобрило программу развития украинского языка Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Правительство одобрило Государственную целевую национально-культурную программу обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры.

Программа предусматривает спецпроекты:

- преодоление последствий лингвоцида государственного языка и меры по возобновлению функционирования украинского языка на оккупированных территориях;

- информационные кампании и другие мероприятия по продвижению украинского языка в Украине и мире;

- усовершенствование уровня владения и преподавания украинского языка педагогическими работниками.

Документом зафиксировано, что украинский язык – язык предоставления публичных услуг. До 2030 года 100% госслужащих и должностных лиц должны владеть государственным языком, предоставлять на нем публичные услуги и осуществлять публичные коммуникации.

Также программа предполагает, что украинский – язык коммуникаций, ведения документации и потребления информации. Для этого будут создавать дополнительные условия для овладения государственным языком работниками бизнес-сферы, а также введут четкие государственные стандарты, в частности, украинской профессиональной терминологии.

Украинский также должен стать основным языком общения в быту. Для этого необходимо удовлетворить частные культурные потребности украиноязычным качественным культурным продуктом.

Реализация программы будет способствовать тому, чтобы до 2030 года 80% украинцев в семье и быту разговаривали по-украински. Доля украиноязычного культурного продукта должна увеличиться с 55 до 85%.

Напомним, по состоянию на конец 2023 года последнее место с самой большой социальной дистанцией для украинцев занимают россияне-жители России. Подавляющее большинство (80%) не допускали бы их даже в качестве туристов.

Согласно соцопросу КМИС, по состоянию на февраль 2024 года в Украине есть 10% тех, кто хотел бы видеть русский язык либо официальным в своей области, либо вообще вторым государственным. В то же время 81% или желают его устранения из официального общения на всей территории, или против его использования в своем регионе.

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