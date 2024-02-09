Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Где объявлена тревога

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. По состоянию на 11:24 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России.

Отбой воздушной тревоги

Во всех областях Украины начали объявлять отбой воздушной тревоги, которая длилась около полутора часов.

Атака на Украине в ночь на 9 февраля

В ночь на 9 февраля российские террористы применили против Украины 16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Дроны враг запускал с:

мыса Чауда, Крым;

Курской области, Россия;

К отражению нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона уничтожила 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.