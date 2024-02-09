Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. По состоянию на 11:24 карта выглядит так:
Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России.
Отбой воздушной тревоги
Во всех областях Украины начали объявлять отбой воздушной тревоги, которая длилась около полутора часов.
В ночь на 9 февраля российские террористы применили против Украины 16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Дроны враг запускал с:
К отражению нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона уничтожила 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.
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