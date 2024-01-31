Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Моздок.
О масштабной тревоге в Украине - в материале РБК-Украина.
Где объявлена тревога
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. По состоянию на 12:12 карта выглядит так:
Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - пишет пресс-служба.
Отбой воздушной тревоги
Во всех областях, кроме Харьковской, объявили об отбое воздушной тревоги.
В ночь на 31 января российские террористы применили против Украины 20 ударных дронов типа Shahed-136/131. БПЛА запускали с трех направлений:
В частности врага запустил три баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области России.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей", - рассказывали Воздушные силы.
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