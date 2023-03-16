Во всех областях воздушная тревога. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К

В Украине сегодня, 16 марта, объявили масштабную воздушную тревогу. Известно об активности российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:15

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает о взлете российского истребителя МиГ-31К в Беларуси. Этот самолет является вероятным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал №"

Воздушная тревога в Украине была объявлена в 9:05. Об угрозе воздуха предупредили жителей всех областей.

Напомним, по состоянию на утро 16 марта в Черном море находится 20 российских кораблей, среди которых 4 ракетоносителя.

В то же время спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что в Черном море зафиксирована нетипичная активность врага. Россия вывела много вспомогательного флота и пытается демонстрировать присутствие.

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