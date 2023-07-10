"Всех бросаем, бежим дальше". Оккупант рассказал о больших потерях в Украине (перехват)

"Здесь все заказывают водку, им присылают по 2, по 5 литров. Это местная валюта вместо денег", - пожаловался оккупант.

По его словам, он использовал такой вид расчета и получил необходимую вещь для его автомата. Также он поинтересовался у жены об обстановке на фронте.

"Бахмут до конца не взяли, Белгород обстреляли, походу там две электростанции горели", - рассказала жена.

Аэроразведка ВСУ

Россиянин рассказал, что украинские "птички" постоянно летают над ними, фотографируют позиции, которые особо не прикрывают.

А вот оккупанты не смогли так эффективно использовать свой дрон, им удалось лишь зафиксировать окопы, однако что именно в них они не смогли установить.

"Мясные" штурмы

"Инструктора, которые обучают, говорят, что нас готовят на "мясо", пацаны рассказывали, что когда шли на штурм, то командир кричал, чтобы раненых не поднимали, а бежали вперед", - пояснил оккупант.

Также он пожаловался, что местные жители корректируют удары украинской артиллерии.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия.

Также во время перехвата стало известно, что российские военные боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины и жалуются на нехватку вооружения и боеприпасов.