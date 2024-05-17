Все в ТЦК? Как работают военкоматы в Украине и откуда очереди

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Почему перед ТЦК снова очереди

Новый закон о мобилизации предписывает, что все мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные. Сейчас это можно сделать при личном визите в ТЦК или Центр адмиинуслуг. С завтрашнего дня появится возможность уточнить данные через электронный кабинет.

Подробнее о новом сервисе читайте в материале "Когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК".

Кроме того, с 4 мая 2024 года изменились правила для ограниченно пригодных. Этот статус отменили, поэтому военнообязанные должны в течение 9 месяцев пройти повторную медкомиссию, которая определит непригодность или степень пригодности. Соответствующее направление выдается в военкомате.

Многие решили не ждать, пока заработает е-кабинет и уже пошли в ТЦК обновлять данные. Поэтому под военкоматами снова, как в первые месяцы войны выстроились очереди. Некоторым приходится ждать по 3-4 дня.

Подробнее об этом - в сюжете РБК-Украина.

Отметим, за нарушение правил воинского учете и уклонение от мобилизации теперь грозит штраф от 17 000 гривен.

Как работают военкоматы

На очереди в ТЦК еще в конце апреля отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ. Там позитивно восприняли этот факт, поскольку украинцы массово обновляют данные или становятся на воинский учет.

"Но хотим сообщить: территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", - отметили в Сухопутных войсках.

Перед визитом можно предварительно позвонить в свой ТЦК. Контакты всех военкоматов доступны по ссылке.

Однако на практике военкоматы принимают людей в первой половине дня и в среднем успевают оформить по 15-20 человек. А люди занимают очередь с раннего утра, поскольку во многих регионах действует комендантский час с 00:00 до 05:00.

Находится на улице в комендантский час разрешено лишь при наличии пропуска. Или если нужно дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

Очереди не из добровольцев. Кто в основном "штурмует" ТЦК

Как заявил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, очереди появились не из-за наплыва добровольцев.

"Пришли в основном обновлять данные те, кто имеет бронь или какие-то вопросы по здоровью, которые уверены, что они не будут призваны", - отметил он.

Это подтверждают и люди из недавнего сюжета РБК-Украина. В частности, они приходят в военкомат, чтобы встать на учет, уточнить данные (например, после свадьбы), обновить свой статус, получить штрих-код (для забронированных) либо же хотят пройти все процедуры побыстрее, чтобы позже не стоять в еще больших очередях.

По словам представителя Полтавского областного ТЦК Романа Истомина, преимущественно приходят не те, кто получил повестку, а те, кто имеют основания для отсрочки или бронирования. Кроме того, часть людей - это бывшие срочники и те, кому нужно встать на воинский учет.

"ТЦК в смартфоне". Как уточнить данные без очереди

Завтра запустят электронный кабинет военнообязанного. Это приложение для смарфтонов на iOS и Android, созданное для дистанционного обновления данных без личного визита в военкомат.

Член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский на днях отметил, что обновление данных через е-кабинет - это удобный способ выполнить требования нового закона о мобилизации.

Полностью приложение не заменит ТЦК, и военнообязанному придется явиться, если его вызовут повесткой для уточнения других данных или для прохождения военно-врачебной комиссии. Тем не менее е-кабинет, как ожидается, поможет избежать больших очередей.

"Граждане Украины, которые в электронном кабинете актуализируют все свои персональные данные, они выполняют требование закона о необходимости актуализации в течение 60 дней", - добавил Вениславский.

Что грозит за нарушение правил

Согласно изменениям в законодательство, тем, кто в военное время не стоит на учете или вовремя не обновил данные, грозит штраф 17 000 гривен. На 25 500 гривен будут штрафовать за повторное нарушение.

За отказ от повестки или неявку по ней в ТЦК в военное время для физических лиц предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

При этом штрафы не применяются, если у военкомата есть возможность получить данные из государственных реестров. Также меняется процедура. ТЦК больше не нужно составлять протоколы в присутствии военнообязанного и передавать их в суд.

Если человек не явился без уважительной причины, его оштрафуют заочно. Но при этом военкомат все равно обязан должным образом уведомить человека о дате, времени и месте вызова.

ТЦК также может обратиться в полицию с требованием доставить военнообязанного в военкомат. Если полиция не сможет это сделать, письменное требование направят заказным письмом. Если на почте не могут вручить документ под расписку, по адресу, то проставляется отметка и требование возвращается в ТЦК.

Затем в течение 10 дней военкомат может обратиться в суд с просьбой временно приостановить действие водительских прав до выполнения требований. Суд может отказать, если автомобиль обеспечивает основной заработок или используется для перевозки инвалида.

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Отметим, тем, кто выстоял в очередях и обновил данные до вступления нового закона о мобилизации в силу, повторно делать это в течение 60 дней не нужно.