Все ракеты прорвались: как ПВО отражала ночную атаку РФ

Минувшей ночью российские войска атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами, а также ударными беспилотниками разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
По данным воздушных сил ВСУ, враг применил баллистические ракеты "Искандер-М", KN-23 и С-400, а также противокорабельные ракеты "Циркон". Пуски производились с территории Брянской, Воронежской и Курской областей РФ.
Кроме того, Россия запустила 123 ударных беспилотника, среди которых Shahed (в том числе 73 реактивных), "Гербера", S8000 "Бандероль"/"Дань-Т" и дроны-имитаторы типа "Пародия".
БпЛА атаковали с направлений Орла, Курска, Приморско-Ахтарского и Миллерового в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила и подавила:
В то же время несколько вражеских ударных беспилотников остаются в воздухе - их пытаются уничтожить.
Также указано, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях. А еще на 18 локациях обнаружили обломки сбитых целей.
Кстати, ранее западные СМИ писали, что Италия исчерпала запасы зенитных ракет Aster для Украины.
Кроме того, немецкие власти признали, что больше не могут поставлять Украине дополнительные системы Patriot.