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Все ракеты прорвались: как ПВО отражала ночную атаку РФ

08:27 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минувшей ночью российские войска атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами, а также ударными беспилотниками разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину 12 ноября

По данным воздушных сил ВСУ, враг применил баллистические ракеты "Искандер-М", KN-23 и С-400, а также противокорабельные ракеты "Циркон". Пуски производились с территории Брянской, Воронежской и Курской областей РФ.

Кроме того, Россия запустила 123 ударных беспилотника, среди которых Shahed (в том числе 73 реактивных), "Гербера", S8000 "Бандероль"/"Дань-Т" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

БпЛА атаковали с направлений Орла, Курска, Приморско-Ахтарского и Миллерового в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Сколько целей сбила ПВО 12 ноября

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила и подавила:

  • 89 ударных БпЛА Shahed, Гербера и беспилотников других типов, среди которых 51 реактивный;
  • пять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

В то же время несколько вражеских ударных беспилотников остаются в воздухе - их пытаются уничтожить.

Также указано, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях. А еще на 18 локациях обнаружили обломки сбитых целей.

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