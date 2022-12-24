Все пункты пропуска на украино-польской границе после сбоя возобновили работу

По состоянию на 17:00 24 декабря все пункты пропуска на украино-польской границе возобновили свою работу и функционируют в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Самыми загруженными пунктами перехода являются "Устылуг", "Краковец" и "Шегини". Меньше всего очереди по состоянию на 24 декабря наблюдаются в "Смильнице" и на КПП "Угрынов". На границах с Венгрией и Словакией очереди фактически отсутствуют.

Ранее сообщалось, что на украинско-польской границе временно приостановлено оформление водителей грузовиков и автобусов в связи с большими очередями, которые возникли из-за сбоев в работе системы "Шлях".

Также мы писали, что до конца года на границе Украины и Польши планируют открыть новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице".

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