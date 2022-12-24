На украинско-польской границе перестали пропускать грузовики и автобусы: в чем причина

На украинско-польской границе временно приостановлено оформление водителей грузовиков и автобусов в связи с большими очередями, которые возникли из-за сбоев в работе системы "Шлях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"К сожалению, из-за сбоев в работе информационной системы "Путь" увеличились очереди на границе со всеми соседними странами... Поэтому оформление водителей грузовиков и автобусов на границе будет временно не осуществляться", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что специалисты Укртрансбезопасности уже работают над решением данной проблемы.