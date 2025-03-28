"Все провалы из-за стрельбы". Лидер биатлонной сборной Украины оценил свой сезон

33-летний спортсмен стал лучшим украинским биатлонистом по итогам Кубка мира-2024/25. В общем зачете он - на 19-м месте.

Пидручный трижды попадал в цветочную церемонию (4-6 места) по результатам индивидуальных гонок. А также был в составе эстафетной четверки, которая получила бронзовую медаль на этапе в чешском Новом Месте. Результаты такого уровня украинский биатлонист демонстрировал в последний раз еще в сезоне-2018/19, когда стал чемпионом мира.

"Думаю, это один из лучших моих сезонов: 19-е место в общем зачете Кубка мира говорит само за себя, три попадания в цветочную церемонию тоже много значит. Ни в один предыдущий сезон столько не было, - рассказал биатлонист. - Были хорошие результаты, но и были провальные, прежде всего из-за стрельбы. И хотя я сильно улучшил в этом году процент попаданий, но как раз эти провальные гонки все были связаны с плохой стрельбой".

Что касается выступлений на чемпионате мира, он для капитана национальной команды получился не таким, как ожидал спортсмен. Пидручный считает, что немного прогадал с подготовкой. Также коррективы внесла травма, которую он получил на тренировке.

"В целом можно четверку за сезон поставить", - подытожил биатлонист.

Он также отметил, что не планирует вносить изменения в подготовку на следующий, олимпийский сезон. В частности, Пидручный продолжит сотрудничество со словацким специалистом Юраем Санитрой.

Кто такой Дмитрий Пидручный

33-летний уроженец села Остров Тернопольской области. Рос в семье профессиональных спортсменов. Родители - Владимир и Мария Пидручные - мастера спорта по лыжным гонкам.

Спортивную карьеру начал с лыжных гонок, откуда в 2005 году перешел в биатлон. В 2012-м вошел в состав сборной Украины. Принимал участие в трех Олимпиадах: Сочи-2014, Пхенчхан-2018 и Пекин-2022.

10 марта 2019 года стал первым украинцем - чемпионом мира по биатлону среди мужчин, победив в гонке преследования.