Все предприятия Украины получили новые обязательства: что изменится с 5 июля

Закон о восстановлении статистической отчетности подписан президентом Украины Владимиром Зеленским и опубликован. Он вступает в силу с 5 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной службы статистики(Госстата).
Согласно закону, все респонденты (кроме отдельных исключений) должны снова подавать отчетность даже во время действия военного положения.
Как отметили в Госстате, для респондентов, которые не имели возможности подавать отчетность в период действия военного положения, предусмотрен трехмесячный переходный период - до 5 октября 2025 года. В это время можно без штрафов подать отчетность за прошлые периоды.
Изменения в пункт 1 закона "О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны" (правительственный проект №13132) были приняты Верховной Радой 18 июня.
Изменения в закон восстанавливают:
С началом полномасштабного вторжения в 2022 году в Украине было ограничено проведение некоторых статистических наблюдений и публикацию информации из-за неполного получения отчетности.
Принятие отчетности не прекращалось, а ее представление происходило на добровольной основе. Так, в III квартале 2024 года уровень отчетности составлял 72,3%.
Напомним, после начала войны Госстат публикует минимальные объемы информации. Из-за этого государственные органы и бизнес ориентируются на исследования, которые дают данные, существенно отличающиеся между собой.
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