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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Все предприятия Украины получили новые обязательства: что изменится с 5 июля

Фото: Все предприятия должны подавать отчетность в Госстат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Закон о восстановлении статистической отчетности подписан президентом Украины Владимиром Зеленским и опубликован. Он вступает в силу с 5 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной службы статистики(Госстата).

Согласно закону, все респонденты (кроме отдельных исключений) должны снова подавать отчетность даже во время действия военного положения.

Как отметили в Госстате, для респондентов, которые не имели возможности подавать отчетность в период действия военного положения, предусмотрен трехмесячный переходный период - до 5 октября 2025 года. В это время можно без штрафов подать отчетность за прошлые периоды.

Восстановление отчетности

Изменения в пункт 1 закона "О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны" (правительственный проект №13132) были приняты Верховной Радой 18 июня.

Изменения в закон восстанавливают:

  • регулярное и обязательное представление отчетности от бизнеса;
  • возможность проведения выборочных обследований населения относительно условий жизни, доходов, занятости, сельскохозяйственной деятельности и т.д;
  • статистическое обоснование социальной, экономической и демографической политики и т.д.

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году в Украине было ограничено проведение некоторых статистических наблюдений и публикацию информации из-за неполного получения отчетности.

Принятие отчетности не прекращалось, а ее представление происходило на добровольной основе. Так, в III квартале 2024 года уровень отчетности составлял 72,3%.

 

Напомним, после начала войны Госстат публикует минимальные объемы информации. Из-за этого государственные органы и бизнес ориентируются на исследования, которые дают данные, существенно отличающиеся между собой.

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