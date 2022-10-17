Все учебные заведения Киева работают дистанционно из-за обстрела города

Воздушная тревога 17 октября в Киеве была объявлена в начале учебного процесса. Все учебные заведения работают дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

"Все столичные учебные заведения перешли в дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была объявлена до начала учебного процесса", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник утром, 17 октября, российские войска снова атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.

Известно по крайней мере о четырех взрывах в Шевченковском районе столицы. В результате атаки произошел пожар в нежилом здании.