Все на медосмотр. Уже на этой неделе меняются правила для "ограниченно пригодных"

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Что будет вместо статуса "ограниченно пригодный"

Новый закон частично касается вопросов мобилизации. В частности, больше не будет статуса "ограниченно пригодных".

Как говорится в переходных положениях, граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до 4 мая, в течение 9 месяцев подлежат повторному медицинскому осмотру (фактически до конца 2024 года). Чтобы согласно новым правилам определить, пригодны они или нет.

Также для этого в соответствие с законом необходимо привести подзаконные акты. Речь идет об изменениях в приказ Министерства обороны №402 о военно-врачебной комиссии. Пока его нет, у медиков нет необходимых критериев, чтобы определять степень пригодности.

Как заявила директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в недавнем интервью zn.ua, изменения в приказ начали согласовывать две недели назад. По ее словам, условия прописываются более детально. Заболевания привязаны к МКБ-10 (Международной классификации болезней Десятого пересмотра), а также описаны критерии, когда человек пригоден или непригоден, то есть когда состояние является тяжелым, средним или легким по группе заболеваний.

Обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов. И в каждой группе заболеваний могут быть как пригодные, так и непригодные к службе - это зависит от степени нарушения функций.

"Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец - пригоден. А если язва была усложненная, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден", - объяснила Сухорукова.

Фактически будет пять статусов: непригодный и четыре категории пригодных, в зависимости от степени функциональности.

Категории пригодных:

пригодные (полностью)

пригодные к службе в военных вузах, ТЦК, частях обеспечения, учреждениях, организациях (но непригодные к службе в штурмовых войсках, морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназа и т.п.)

пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на вступление в военный вуз)

пригодные для выполнения специфических задач

Закон не содержит прямой обязанности ограниченно пригодным самостоятельно прибыть в ТЦК для прохождения комиссии. Но дает право военкоматам направлять таких военнообязанных на медосмотр. Однако стоит отметить, что 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, который обязывает всех в течение 60 дней обновить данные в ТЦК. Соответственно, при обновлении учетных данных могут направить на повторную ВВК.

Что изменится для военных

Будет предоставляться единоразовый отпуск при рождении ребенка, предусмотренный законом "Об отпусках". С сохранением денежного довольствия в полном объеме. Отметим, такой отпуск продолжительностью до 14 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих) предоставляется не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

Кроме того, для ухода за больным ребенком до 14 лет военные освобождаются от службы на период не более чем 14 календарных дней. Если есть необходимость ухода за больным ребенком на стационарном лечении, то военные освобождаются от обязанностей с сохранением денежного довольствия на все время пребывания в стационаре.

Также прописан запрет дискриминации женщин. В частности, военнослужащие обязаны не допускать нарушений, связанных с дискриминацией по половому признаку, и сексуальных домогательств. А командиры должны организовывать и неукоснительно лично соблюдать принцип обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Что касается лечения за границей, то непрерывным пребыванием будет считаться период предоставления медицинских услуг в учреждениях здравоохранения других стран. Включая время перемещения и ожидания между плановыми этапами лечения, реабилитации или протезирования.

На основании решения военно-врачебной комиссии о необходимости длительного лечения общее время непрерывного пребывания за границей может превышать 4 месяца.

Как уточнила Сухорукова, закон приводит в соответствие сроки выплат при предоставлении отпуска для лечения независимо от того, где оно проводится - в Украине или за границей - до 12 месяцев (зависимости от характера заболевания, ранения и лечения).

"Предусмотрено прохождение ВВК для определения потребности в длительном лечении - на четвертом месяце лечения. Механизм прохождения такой ВВК будет описан в изменениях к приказу №402", - добавила она.

Также вводится запрет на распространение некоторой информации. Например, военным нельзя распространять в СМИ, интернете и других телекоммуникационных сетях общего пользования данные, которые позволяют определить координаты военных объектов, воинских частей, подразделений, а также местоположение военнослужащих при исполнении. Либо же позволяют идентифицировать характер боевых задач, сил и средств, которые привлечены к их выполнению.

Гарантии семьям военнослужащих

Новый закон гарантирует, что вне очереди места в детских садах получают не только дети военных и военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время службы, но и дети резервистов (на время службы в военном резерве).

Размер единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в период действия военного положения не может составлять менее 15 000 000 гривен.

Что еще изменит новый закон

Закон закрепляет, что единовременное пособие для полицейских теперь устанавливается в связи с полученной инвалидности (наступившей в результате ранения, контузии, травмы или увечья) так же и в период военного положения. При непосредственном участии в мерах по обороне Украины, защите населения и интересов страны в связи с военной агрессии России. Пособие назначается в течение 6 месяцев после увольнения из полиции.

А еще уточняется, что военным капелланом не может быть лицо, которое принадлежит к религиозной организации, признанной частью церкви, руководящий орган которого находится в России. Это означает, что представители УПЦ Московского патриархата не могут стать капелланами.