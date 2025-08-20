RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Все клиенты ликвидированных банков вернули деньги? Отчет Фонда гарантирования вкладов

Фото: ФГФВЛ выплатил деньги клиентам ликвидированных банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Фонд гарантирования вкладов в июле 2025 выплатил вкладчикам ликвидируемых банков почти 700 тыс. грн, более половины из которых получили клиенты АО "БАНК СИЧ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил о выплатах вкладчикам банков, находящихся в стадии ликвидации.  В июле 2025 года они получили 687 тыс. грн гарантированного возмещения.

"Из этих средств 405,5 тыс. грн получили вкладчики АО "БАНК СИЧ". Всего с начала деятельности Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила более 104,9 млрд грн", - отметили в Фонде.

В ведомстве подчеркнули, что все выплаты производятся исключительно из собственных ресурсов. По состоянию на 1 августа 2025 объем средств Фонда составлял 45,49 млрд грн. Также в июне Фонд гарантирования вкладов перечислил в государственный бюджет 7,9 млрд грн.

В ФГВФЛ отметили, что объем расчетов с вкладчиками банков, вывод которых с рынка начался после 24 февраля 2022, превысил 9 млрд грн.

Таким образом, Фонд полностью рассчитался со всеми вкладчиками, которые обратились за надлежащими выплатами.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФГВФО